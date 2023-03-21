Буффон: уход из ПСЖ — самая большая ошибка в моей карьере

Вратарь «Пармы» Джанлуиджи Буффон считает свой уход из ПСЖ главной ошибкой в карьере.

«Мой опыт в Париже был лучшим в моей жизни. Должен сказать, что мой уход был, пожалуй, самой большой ошибкой в ​​моей карьере. Почему? Мне сказали, что в Лиге чемпионов будет играть Ареола. Я подумал, что это несправедливо», — цитирует Буффона RMC Sport.

Буффон играл за ПСЖ в сезоне 2018/19. В его активе 25 матчей за команду из Парижа, в девяти из которых он отыграл на ноль.

В 2021 году голкипер перешёл в «Парму». Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года. «Парма» является родным клубом Буффона, именно здесь он начал свою карьеру.

Ранее сообщалось, что Буффон не собирается завершать карьеру, пока «Парма» не выйдет в Серию А.