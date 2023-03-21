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Sky Sports: в матчах АПЛ могут появиться паузы во время Рамадана

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В Английской премьер-лиге (АПЛ) могут ввести паузы в вечерних матчах во время Рамадана.
Sky Sports: в матчах АПЛ могут появиться паузы во время Рамадана
  • Gettyimages.ru
  • © Mark Leech/Offside

Как сообщает Sky Sports, судьи АПЛ получили рекомендацию делать паузы в вечерних матчах, чтобы футболисты, исповедующие ислам, могли поесть и попить во время Рамадана.

По информации источника, судьям порекомендовали до начала матчей определять игроков, которым может понадобиться пауза для приёма пищи.

«Арсенал» с 69 очками продолжает лидировать в турнирной таблице АПЛ. «Манчестер Сити» (61) занимает второе место.

Ранее Ходжсон возглавил «Кристал Пэлас» и стал самым возрастным тренером в истории АПЛ.

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