Sky Sports: в матчах АПЛ могут появиться паузы во время Рамадана

В Английской премьер-лиге (АПЛ) могут ввести паузы в вечерних матчах во время Рамадана.

Как сообщает Sky Sports, судьи АПЛ получили рекомендацию делать паузы в вечерних матчах, чтобы футболисты, исповедующие ислам, могли поесть и попить во время Рамадана.

По информации источника, судьям порекомендовали до начала матчей определять игроков, которым может понадобиться пауза для приёма пищи.

«Арсенал» с 69 очками продолжает лидировать в турнирной таблице АПЛ. «Манчестер Сити» (61) занимает второе место.

Ранее Ходжсон возглавил «Кристал Пэлас» и стал самым возрастным тренером в истории АПЛ.