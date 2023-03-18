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Янчук считает, что у теннисиста Медведева есть отличные шансы выйти в финал Индиан-Уэллса

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Заслуженный тренер России Виктор Янчук оценил шансы российского теннисиста Даниила Медведева выйти в финал турнира в Индиан-Уэллсе (США).
Янчук считает, что у теннисиста Медведева есть отличные шансы выйти в финал Индиан-Уэллса
  • Gettyimages.ru

«Он сейчас в хорошей форме, у него высокие амбиции, он себя считает претендентом на победу. Его трудно пробить, он стал активнее играть и хорошо держит темп», — цитирует Янчука ТАСС.

Он также отметил, что преимущество Медведева перед американцем Фрэнсисом Тиафо заключается в надёжности — россиянин лучше держит мяч и меньше ошибается.

Российский теннисист в 1/4 финала обыграл испанца Алехандро Давидович-Фокину со счётом 6:3, 7:5. Матч между Медведевым и Тиафо состоится 18 марта в 23:00 мск.

Ранее президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев поделился ожиданиями от полуфинального матча турнира АТР в Индиан-Уэллсе (США) между Медведевым и Тиафо.

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