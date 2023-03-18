Бестемьянова считает, что Малинин будет бороться за золото ЧМ-2023 по фигурному катанию

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова оценила шансы Ильи Малинина в борьбе за золотые медали чемпионата мира по фигурному катанию 2023 года в Японии.

«Буду следить за американскими фигуристами с русскими корнями, думаю, Илья Малинин будет бороться за первое место, но Эндрю Торгашеву это вряд ли светит. Я надеюсь, что Малинин исполнит четверной аксель», — цитирует Бестемьянову ТАСС.

18-летний Малинин является победителем чемпионата мира среди юниоров (2022). Американец 15 сентября на турнире US International Classic в Лейк-Плэсиде стал первым в истории фигуристом, который на официальных соревнованиях исполнил четверной аксель.

Чемпионат мира пройдёт с 20 по 26 марта.

Ранее фигуристка Татьяна Волосожар, выступавшая в паре с Максимом Траньковым, рассказала о целях на турнир шоу-программ.