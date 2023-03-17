Серб Зделар об успехе в изучении русского языка: могу обсуждать жизненные моменты

Сербский полузащитник столичного ЦСКА Саша Зделар рассказал об успехах в изучении русского языка.

«Мы с Миланом Гайичем уже начали учить русский. Многое уже понимаем. Пока не могу давать интервью, но какие-то жизненные моменты могу обсуждать, да и в раздевалке на нём общаемся», — цитирует Зделара «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне 27-летний серб принял участие в 19 матчах за армейцев и не отметился результативными действиями. Его контракт с красно-синими рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее Зделар рассказал, какое впечатление на него произвёл главный тренер команды Владимир Федотов.