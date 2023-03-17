Глава WTA Саймон сделал предупреждение теннисистке Потаповой за майку «Спартака»

Глава Женской теннисной ассоциации (WTA) Стив Саймон заявил, что российские и белорусские теннисистки понимают все тонкости того, что они соревнуются в качестве нейтральных спортсменок.

«Мы поговорили с Анастасией напрямую, а также предупредили её, чтобы она знала, что это было неуместно. Я не думаю, что мы увидим какие-либо подобные случаи в будущем. Мы знаем, что они понимают все тонкости и то, что они соревнуются как нейтральные спортсмены», — цитирует Саймона BBC.

Российская теннисистка появилась на корте перед матчем третьего круга турнира в Индиан-Уэллсе (США) в футболке футбольного клуба «Спартак».

Журналисты польского издания Sport.pl посвятили целую статью появлению Потаповой в футболке столичного клуба перед матчем третьего круга. Россиянка уступила американке Джессике Пегуле со счётом 6:3, 4:6, 5:7.

Ранее президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал официальное предупреждение, которое Потапова получила от руководства WTA.