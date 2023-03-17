Лыжница Прокофьева рассказала, что является для неё мотивацией на внутренних соревнованиях

Российская лыжница Анастасия Прокофьева рассказала, кого считает своим мотиватором на внутренних соревнованиях.

«Нахождение на одной соревновательной трассе вместе с нами Натальи Непряевой — большой плюс. Ты можешь сравнивать свои результаты с её. Она, которая бежит все гонки и все выигрывает, — большой мотиватор для меня», — цитирует Прокофьеву Sport24.

Прокофьева завоевала бронзу в масс-старте на «Чемпионских высотах». Победу одержала Наталья Непряева. Она преодолела дистанцию в 30 км за 1 час 27 минут. Второе место заняла Анастасия Кулешова (+29,5). Олимпийская чемпионка Вероника Степанова упала без чувств после финиша и долго не могла подняться.

Ранее лыжница Дарья Непряева пошутила, что из-за частых встреч на сборах и соревнованиях надоедают друг другу с сестрой Натальей.