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Лыжница Прокофьева рассказала, что является для неё мотивацией на внутренних соревнованиях

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Российская лыжница Анастасия Прокофьева рассказала, кого считает своим мотиватором на внутренних соревнованиях.
Лыжница Прокофьева рассказала, что является для неё мотивацией на внутренних соревнованиях
  • РИА Новости

«Нахождение на одной соревновательной трассе вместе с нами Натальи Непряевой — большой плюс. Ты можешь сравнивать свои результаты с её. Она, которая бежит все гонки и все выигрывает, — большой мотиватор для меня», — цитирует Прокофьеву Sport24.

Прокофьева завоевала бронзу в масс-старте на «Чемпионских высотах». Победу одержала Наталья Непряева. Она преодолела дистанцию в 30 км за 1 час 27 минут. Второе место заняла Анастасия Кулешова (+29,5). Олимпийская чемпионка Вероника Степанова упала без чувств после финиша и долго не могла подняться.

Ранее лыжница Дарья Непряева пошутила, что из-за частых встреч на сборах и соревнованиях надоедают друг другу с сестрой Натальей.

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