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Стали известны все пары четвертьфинала Лиги конференций

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Состоялась жеребьёвка команд — участниц четвертьфинала Лиги конференций УЕФА сезона-2022/23
Стали известны все пары четвертьфинала Лиги конференций
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«Лех» сыграет с «Фиорентиной», «Гент» с «Вест Хэмом», «АЗ Алкмар» встретится с «Андерлехтом», «Базель» проведёт матч с «Ниццей».

В полуфинале между собой сыграют победители пар «Лех» — «Фиорентина» / «Базель» — «Ницца» и «Гент» — «Вест Хэм»/ «АЗ Алкмар» — «Андерлехт».

Матчи 1/4 финала пройдут 13—20 апреля, полуфинальные встречи — 11—18 мая, финал — 7 июня.

Ранее состоялась жеребьёвка команд 1/4 финала Лиги Европы УЕФА сезона-2022/23.

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