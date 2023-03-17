Стали известны все пары четвертьфинала Лиги конференций

Состоялась жеребьёвка команд — участниц четвертьфинала Лиги конференций УЕФА сезона-2022/23

«Лех» сыграет с «Фиорентиной», «Гент» с «Вест Хэмом», «АЗ Алкмар» встретится с «Андерлехтом», «Базель» проведёт матч с «Ниццей».

В полуфинале между собой сыграют победители пар «Лех» — «Фиорентина» / «Базель» — «Ницца» и «Гент» — «Вест Хэм»/ «АЗ Алкмар» — «Андерлехт».

Матчи 1/4 финала пройдут 13—20 апреля, полуфинальные встречи — 11—18 мая, финал — 7 июня.

Ранее состоялась жеребьёвка команд 1/4 финала Лиги Европы УЕФА сезона-2022/23.