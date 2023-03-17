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Королевская испанская футбольная федерация сделала заявление о коррупционном скандале вокруг «Барселоны»

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Глава Королевской испанской футбольной федерации Луис Рубиалес высказался о коррупционном скандале вокруг «Барселоны».
Королевская испанская футбольная федерация сделала заявление о коррупционном скандале вокруг «Барселоны»
  • Gettyimages.ru

«Мы действуем быстро, но должны понимать, что правосудие требует времени. Мы должны изменить создавшуюся атмосферу напряжённости. Дело Негрейры не следует смешивать с действующей судейской системой. Необходимо проявить ответственность, чтобы футбол снова стал спортом для развлечения людей, который, конечно же, порождает страсть, любовь и ненависть.

Я общался с президентом УЕФА Александером Чеферином. Конечно, он разочарован тем, что произошло. Есть органы, которые этим занимаются. Как президенты организаций, мы должны продвигать расследования в компетентных органах. Нужно сделать чёткое заявление, чтобы не допустить подобных ситуаций, но мы не можем потушить огонь бензином», — приводит слова Рубиалеса Marca.

10 марта прокуратура Барселоны предъявила обвинения экс-главе каталонского клуба Хосепу Марии Бартомеу, который обвиняется в выплатах бывшему вице‑президенту судейского комитета Испании Хосе Марии Энрикесу Негрейре.

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