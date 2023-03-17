Смородская — о словах Фернандеша: никакие анализы крови он не делал
- РИА Новости
«Не хочу в этом копаться. Но никакие рандомные анализы крови он не делал! Шпионили за ним? Нам что, делать больше нечего?! Один раз, когда он не явился на тренировку, к нему поехали, и на этом всё», — приводит слова Смородской «Спорт-Экспресс».
17 марта Фернандеш заявил, что Смородская заставляла его сдавать кровь на анализы перед каждой тренировкой и что за ним шпионили.
Фернандеш выступал за «Локомотив» с 2014 по 2019 год. Всего за команду он провёл 144 матча, забил 34 гола и отметился 29 результативными передачами.
Ранее Смородская раскритиковала работу российских судей.