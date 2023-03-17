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Фернандеш заявил, что Смородская заставляла его сдавать кровь перед каждой тренировкой «Локомотива»

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Бывший полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш заявил, что Ольга Смородская заставляла его сдавать кровь на анализы перед каждой тренировкой.
Фернандеш заявил, что Смородская заставляла его сдавать кровь перед каждой тренировкой «Локомотива»
  • Gettyimages.ru

«Если бы я не появился на тренировке, клуб мог бы расторгнуть мой контракт, потому что это нарушение соглашения. Ольга хотела, чтобы я отказался от денег из декабрьской зарплаты из‑за обменного курса. А я отказался.

Она должна сказать, что заставляла меня делать анализы крови утром перед тренировкой, и люди шпионили за мной, даже просили швейцара связываться с клубом, если он увидит что‑то подозрительное», — приводит слова Фернандеша Metaratings.ru.

Фернандеш выступал за «Локомотив» с 2014 по 2019 годы. Всего за команду он провёл 144 матча, забил 34 гола и отметился 29 результативными передачами.

Ранее бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская раскритиковала работу российских судей.

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