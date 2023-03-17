Фернандеш заявил, что Смородская заставляла его сдавать кровь перед каждой тренировкой «Локомотива»

Бывший полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш заявил, что Ольга Смородская заставляла его сдавать кровь на анализы перед каждой тренировкой.

«Если бы я не появился на тренировке, клуб мог бы расторгнуть мой контракт, потому что это нарушение соглашения. Ольга хотела, чтобы я отказался от денег из декабрьской зарплаты из‑за обменного курса. А я отказался.

Она должна сказать, что заставляла меня делать анализы крови утром перед тренировкой, и люди шпионили за мной, даже просили швейцара связываться с клубом, если он увидит что‑то подозрительное», — приводит слова Фернандеша Metaratings.ru.

Фернандеш выступал за «Локомотив» с 2014 по 2019 годы. Всего за команду он провёл 144 матча, забил 34 гола и отметился 29 результативными передачами.

Ранее бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская раскритиковала работу российских судей.