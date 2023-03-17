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Лапочкин заявил, что не видит смысла в проверке арбитра Кукуляка на детекторе лжи

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Бывший арбитр Международной федерации футбола (ФИФА) Сергей Лапочкин не считает, что судью матча «Зенит» — «Динамо» Евгения Кукуляка стоит проверять на детекторе лжи.
Лапочкин заявил, что не видит смысла в проверке арбитра Кукуляка на детекторе лжи
  • РИА Новости

«Отрицательно отношусь к этой процедуре и не вижу в ней никакой необходимости. Нигде, кроме России, полиграф не используется, поэтому не понимаю, зачем это надо.

Есть дисциплинарный кодекс арбитра, судьи получают оценки, их дисквалифицируют. В общем, есть правовое регулирование наказания. Может быть, это способ психологического наказания, но мне это всё равно кажется излишним», — приводит «Матч ТВ» слова Лапочкина.

Во втором тайме матча 1/4 финала «Пути регионов» Кубка России с «Зенитом» нападающий «Динамо» Константин Тюкавин в штрафной площади соперника получил удар по икроножной мышце от полузащитника Клаудиньо. Главный арбитр встречи Евгений Кукуляк просмотрел видеоповтор, но нарушения правил не увидел.

Ранее сообщалось, что ЭСК РФС признала ошибочным решение арбитра не назначать пенальти в ворота «Зенита» в матче с «Динамо».

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