Артета назвал причины поражения «Арсенала» в матче со «Спортингом» в Лиге Европы

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о вылете команды из 1/8 финала Лиги Европы.

«Сделали недостаточно, потому что не выиграли. Безусловно, это огромный удар. Моментами, особенно первые 75 минут, мы были не на своём уровне. Мы отдавали каждый мяч, и у нас не было возможности доминировать.

В последние пятнадцать минут и в дополнительное время у нас были шансы выиграть, а когда дело доходит до пенальти, тут уже возникает большое волнение, и мы проиграли», — приводит слова Артеты The Sun.

Основное и дополнительное время игры на стадионе «Эшбертон Гроув» завершилось со счётом 1:1. В серии пенальти точнее оказались футболисты «Спортинга».

Первая игра закончилась вничью (2:2). Таким образом, «Арсенал» не смог пройти в следующую стадию Лиги Европы.

Ранее сообщалось, что стали известны все участники 1/4 финала Лиги Европы.