Семёнов считает, что «Ак Барс» провёл боевую игру с «Адмиралом»

Нападающий казанского «Ак Барса» Кирилл Семёнов высказался о первой игре 1/4 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с «Адмиралом» из Владивостока.

«Боевая игра, уровень плей-офф. Соперник может казаться лёгким, но это не так. Все видели, как они сыграли с Уфой. Мы готовились к этому. В сезоне не было проходных матчей. Самое главное — играть в свой хоккей, не смотреть на соперника и гнуть свою линию», — цитирует Семёнова РИА Новости.

«Ак Барс» победил дома «Адмирал» (3:2). Счёт в серии до четырёх побед стал 1-0 в пользу казанского клуба. Второй матч пройдёт 18 марта в столице Татарстана.

Ранее сообщалось, что СКА обыграл «Торпедо» в овертайме первого матча серии Кубка Гагарина.