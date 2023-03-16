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Глотов — о низкой результативности в матче с «Торпедо»: в регулярке хоккей был другой

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Нападающий петербургского СКА Василий Глотов назвал причины низкой результативности в первом матче 1/4 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с нижегородским «Торпедо».

«Мало голов? Всякое бывает, в регулярке хоккей был другой. Сейчас серия только началась, присматривались друг к другу, где-то сыграли осторожно», — цитирует Глотова «Матч ТВ».

СКА в овертайме переиграл «Торпедо» (2:1). Счёт в серии до четырёх побед стал 1-0 в пользу команды Романа Ротенберга. Вторая игра пройдёт в Санкт-Петербурге 18 марта.

Ранее сообщалось, что «Ак Барс» одолел «Адмирал» в первом матче 1/4 финала плей-офф КХЛ.

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