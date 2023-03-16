Глотов — о низкой результативности в матче с «Торпедо»: в регулярке хоккей был другой
«Мало голов? Всякое бывает, в регулярке хоккей был другой. Сейчас серия только началась, присматривались друг к другу, где-то сыграли осторожно», — цитирует Глотова «Матч ТВ».
СКА в овертайме переиграл «Торпедо» (2:1). Счёт в серии до четырёх побед стал 1-0 в пользу команды Романа Ротенберга. Вторая игра пройдёт в Санкт-Петербурге 18 марта.
Ранее сообщалось, что «Ак Барс» одолел «Адмирал» в первом матче 1/4 финала плей-офф КХЛ.