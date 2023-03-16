Мостовой: убери легионеров из «Зенита» — и всё станет ясно
«Матч равный, только во втором тайме «Динамо» выглядело чуть лучше, «Зениту» было тяжело. Вот что значит отсутствие Малкома и Барриоса, без них «Зенит» становится обычной командой. Убери легионеров из «Зенита» — и всё станет ясно», — цитирует Мостового «РБ Спорт».
Основное время встречи на стадионе «Газпром Арена» завершилось со счётом 1:1. Бело-голубые в серии пенальти оказались сильнее (5:4). В составе петербургской команды автогол на свой счёт записал Александр Васютин на первой минуте, также мяч забил Зелимхан Бакаев на 36-й минуте.
Таким образом, подопечные Йокановича вышли в полуфинал КР «Путь регионов».
Ранее главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович прокомментировал победу своей команды в матче 1/4 финала Кубка России («Путь регионов»).