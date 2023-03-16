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Мостовой: убери легионеров из «Зенита» — и всё станет ясно

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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой отреагировал на вылет «Зенита» из Кубка России.

«Матч равный, только во втором тайме «Динамо» выглядело чуть лучше, «Зениту» было тяжело. Вот что значит отсутствие Малкома и Барриоса, без них «Зенит» становится обычной командой. Убери легионеров из «Зенита» — и всё станет ясно», — цитирует Мостового «РБ Спорт»

Основное время встречи на стадионе «Газпром Арена» завершилось со счётом 1:1. Бело-голубые в серии пенальти оказались сильнее (5:4). В составе петербургской команды автогол на свой счёт записал Александр Васютин на первой минуте, также мяч забил Зелимхан Бакаев на 36-й минуте. 

Таким образом, подопечные Йокановича вышли в полуфинал КР «Путь регионов».

Ранее главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович прокомментировал победу своей команды в матче 1/4 финала Кубка России («Путь регионов»).

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