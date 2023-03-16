Два очка Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Баффало» в матче НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча на стадионе «Кэпитал Уан Арена» завершилась со счётом 5:4.

В составе «Вашингтона» шайбы забросили Ти Джей Оши, Том Уилсон, дубль оформил Евгений Кузнецов, также отметился Александр Овечкин, на счету которого ещё результативная передача, как и у защитника Александра Алексеева.

У «Сэйбрз» голы оформили Иван Любушкин, Джон-Джейсон Петерка, Тайсон Джост и Земгус Гиргенсонс.

Ранее агент Глеб Чистяков, представляющий интересы Овечкина, высказался о травме своего клиента.