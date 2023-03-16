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Анфиса Резцова — о дочери: Кристина вот-вот должна родить второго

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Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова рассказала, как протекает беременность её дочери биатлонистки Кристины.

«Она вот-вот должна родить второго. Самое главное, пусть родит. Я после вторых родов вернулась и добилась ещё большего, чем до рождения Кристюши. А Кристина — это мой клон», — цитирует Резцову kp.ru.

31 октября стало известно, что биатлонистка пропустит сезон-2022/23 из-за беременности. 26-летняя спортсменка завоевала серебро (эстафета 4 х 6 км) и бронзу (смешанная эстафета) на Олимпиаде 2022 года в Пекине. 

Ранее Кристина Резцова заявила, что готова поучаствовать в лыжных гонках.

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