Тарпищев рассказал о причинах поражения Рублёва в матче с Норри

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев рассказал, почему россиянин Андрей Рублёв проиграл британцу Кэмерону Норри в четвёртом раунде турнира в Индиан-Уэллсе (США).

«Корт на турнире действительно очень медленный, поэтому подача, козырь Рублёва, принимается. И в целом по игре Норри был цепче. К тому же вторая подача остаётся проблемной у Андрея», — цитирует Тарпищева ТАСС.

Россиянин проиграл британцу со счётом 2:6, 4:6. Встреча продолжалась 1 час 16 минут.

Рублёв допустил две двойные ошибки, реализовал два брейк-пойнта из пяти и сделал восемь эйсов. На счету Норри две подачи навылет, две двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из пяти.

В следующем раунде британский теннисист сразится с победителем матча Фрэнсис Тиафо (США) — Алехандро Табило (Чили).

Ранее Тарпищев высказал мнение, что россиянин Даниил Медведев получил несерьёзную травму во время матча с немцем Александром Зверевым.