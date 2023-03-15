Свищёв поддержал предложение Матыцина провести первые игры ШОС в России

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв высказался о предложении министра спорта РФ Олега Матыцина провести первые игры ШОС в России.

«Поддерживаю данную инициативу, это правильное решение, соревнования любого уровня, тем более под эгидой ШОС, могут проводиться в России. Дело даже не в том, что у нас сейчас есть проблема с участием в мировых соревнованиях, а в том, что в рамках развития ШОС и БРИКС давно планировались соревнования», — цитирует Свищёва «Матч ТВ».

Он также подчеркнул, что данные соревнования пойдут на пользу всем участникам.

15 марта Матыцин предложил провести первые Игры ШОС в России.

25 января Международный олимпийский комитет призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе. При этом предлагается не допускать атлетов, активно поддерживающих спецоперацию на Украине.

Ранее сообщалось, как Свищёв оценил решение Тикнизяна выступать за сборную Армении.