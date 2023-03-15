Косторная сравнила себя с Бузовой

Чемпионка Европы в женском одиночном катании Алёна Косторная рассказала о скандалах вокруг своей персоны.

«Иногда истории вокруг меня раздуты. Я публичный человек, поэтому все мои действия, в том числе и ошибки, придаются большой огласке. А порой, если разобраться, ничего особенного не делаю. Это как скандалы вокруг Ольги Бузовой», — цитирует Косторную Lenta.ru.

16 января тренер Елена Буянова сообщила, что завершила работу с Косторной из-за её желания выступать в парном катании. Фигуристка катается в паре с Георгием Куницей под руководством Сергея Рослякова.

Ранее Алёна Косторная рассказала, о чём она жалеет в своей карьере.