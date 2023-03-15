Глава совета директоров «Локомотива» прокомментировал участие Баринова в игре Кубка России

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных высказался об участии полузащитника Дмитрия Баринова в матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России с «Акроном».

«По ситуации с регламентом — будем разбираться. Но не надо ссылаться на то, что регламент запутанный. Вторая ошибка подобного рода в команде за год. Будем разбираться и делать вывод», — цитирует Нагорных «Спорт-Экспресс».

По информации СМИ, Баринов не имел права играть в матче с «Акроном». Футболист получил по предупреждению в предыдущих кубковых встречах со «Спартаком» и заработал автоматическую одноматчевую дисквалификацию, которую должен был отбыть в матче 1/4 финала КР. «Акрон» был вправе опротестовать результат матча в случае поражения.

Ранее Баринов заявил, что не знал о ситуации с жёлтыми карточками в матче с «Акроном».