«Акрон» не будет подавать протест из-за ситуации с Бариновым
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«Клуб никаких протестов подавать не будет. В этом сейчас нет смысла», — приводит «РИА Новости» заявление пресс-службы.
По информации СМИ, капитан железнодорожников Дмитрий Баринов не имел права играть в матче с «Акроном».
Футболист получил по предупреждению в предыдущих кубковых встречах со «Спартаком» и заработал автоматическую одноматчевую дисквалификацию, которую должен был отбыть в матче 1/4 финала Кубка.
Ранее глава КДК РФС Артур Григорьянц высказался о ситуации с Бариновым.