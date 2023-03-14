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«Акрон» не будет подавать протест из-за ситуации с Бариновым

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В пресс-службе «Акрона» сообщили, что клуб не будет подавать протест из-за ситуации с капитаном московского «Локомотива» Дмитрием Бариновым.
«Акрон» не будет подавать протест из-за ситуации с Бариновым
  • Gettyimages.ru
  • © Augustas Cetkauskas / EyeEm

«Клуб никаких протестов подавать не будет. В этом сейчас нет смысла», — приводит «РИА Новости» заявление пресс-службы.

По информации СМИ, капитан железнодорожников Дмитрий Баринов не имел права играть в матче с «Акроном».

Футболист получил по предупреждению в предыдущих кубковых встречах со «Спартаком» и заработал автоматическую одноматчевую дисквалификацию, которую должен был отбыть в матче 1/4 финала Кубка.

Ранее глава КДК РФС Артур Григорьянц высказался о ситуации с Бариновым.

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