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Малком назвал причины своего прогресса в игре на поле

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Нападающий «Зенита» Малком рассказал, почему его игра на поле и навыки быстро прогрессируют.
Малком назвал причины своего прогресса в игре на поле
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Уже давно внимательно слежу за количеством потребляемого сахара. Я стал есть меньше красного мяса, заменив его белым. Ещё со мной уже около года, 24 на 7, индивидуально работает физиотерапевт, он помогает мне лучше восстанавливаться после тренировок, игр», — цитирует Малкома пресс-служба санкт-петербургского клуба. 

В текущем сезоне 26-летний футболист сыграл в 24 матчах за «Зенит» во всех турнирах, забил 17 голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

24 февраля стало известно, что Владимир Путин предоставил российское гражданство Малкому. Однако для того, чтобы футболист смог выступать за национальную сборную, должно пройти определённое время. 

Ранее Фернандо Гарсия, агент Малкома, высказался об игре своего подопечного.

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