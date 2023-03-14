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Смородская: «Локомотив» не имеет права проигрывать клубам из ФНЛ

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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на поражение команды от «Акрона» в матче 1/4 финала Кубка России («Путь регионов»).
Смородская: «Локомотив» не имеет права проигрывать клубам из ФНЛ
  • РИА Новости
  • © Рамиль Ситдиков

«Не может, не имеет права команда проигрывать клубам из ФНЛ. Но я не верю в большие успехи «Локомотива». Все сделанные назначения, трансферы меня не устраивают», — цитирует Смородскую «Спорт-Экспресс»

Основное время матча завершилось со счётом 1:1. В составе «Акрона» забил Сергей Макаров. У «Локомотива» отличился Франсуа Камано. В серии пенальти сильнее оказался «Акрон».

Ранее спортивный юрист Юрий Зайцев высказался о ситуации с капитаном «Локомотива» Дмитрием Бариновым, который не должен был играть в матче с «Акроном».

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