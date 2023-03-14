Спортивный юрист считает, что «Локомотиву» присудят техническое поражение в Кубке России из-за ситуации с Бариновым

Спортивный юрист Юрий Зайцев высказался о ситуации с капитаном «Локомотива» Дмитрием Бариновым, который не должен был играть в матче 1/4 финала Кубка России («Путь регионов») с «Акроном».

«Футболист с перебором жёлтых карточек не должен принимать участие в матче, так как его выход на поле может повлечь за собой санкции.

После матча этот инцидент обязаны рассмотреть в КДК и с большей долей вероятности «Локомотиву» присудят техническое поражение в матче с «Акроном», — заявил RT Зайцев.

Сообщалось, что Баринов не имел права играть в матче с «Акроном» из-за одноматчевой дисквалификации. Он получил по предупреждению в предыдущих кубковых встречах со «Спартаком».

Ранее Дмитрий Булыкин высказался о ситуации с Бариновым.