Булыкин: Кубок — единственная возможность «Локомотива» реабилитироваться перед болельщиками

Бывший нападающий сборной России и «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался об игре команды с «Акроном» в 1/4 финала Кубка России («Пути регионов»).

«Отсутствие основных игроков, как видим, плохо влияет на игру. Лантратову дали отдохнуть, Дзюба не приехал из-за своего состояния. Но в нынешней ситуации нельзя так рисковать, потому что сезон провален.

А Кубок — единственная возможность реабилитироваться перед болельщиками. Нельзя позволять себе думать о том, что если перед тобой команда ФНЛ, то ты её с лёгкостью пройдёшь. Команды из ФНЛ на таких этапах очень опасны, мы видели это не раз в прошлых розыгрышах. Они всегда заряжены по максимуму и ценят свои шансы на Кубок больше, чем команды из РПЛ», — заявил Булыкин RT.

Матч «Акрон» — «Локомотив» проходит в Жигулёвске. На данный момент счёт 1:1.

Ранее Булыкин высказался о том, что полузащитник Дмитрий Баринов не должен был играть в матче с «Акроном».