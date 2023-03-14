Узнать больше

Булыкин: Кубок — единственная возможность «Локомотива» реабилитироваться перед болельщиками

Короткая ссылка
Бывший нападающий сборной России и «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался об игре команды с «Акроном» в 1/4 финала Кубка России («Пути регионов»).
Булыкин: Кубок — единственная возможность «Локомотива» реабилитироваться перед болельщиками
  • РИА Новости

«Отсутствие основных игроков, как видим, плохо влияет на игру. Лантратову дали отдохнуть, Дзюба не приехал из-за своего состояния. Но в нынешней ситуации нельзя так рисковать, потому что сезон провален.

А Кубок — единственная возможность реабилитироваться перед болельщиками. Нельзя позволять себе думать о том, что если перед тобой команда ФНЛ, то ты её с лёгкостью пройдёшь. Команды из ФНЛ на таких этапах очень опасны, мы видели это не раз в прошлых розыгрышах. Они всегда заряжены по максимуму и ценят свои шансы на Кубок больше, чем команды из РПЛ», — заявил Булыкин RT.

Матч «Акрон» — «Локомотив» проходит в Жигулёвске. На данный момент счёт 1:1.

Ранее Булыкин высказался о том, что полузащитник Дмитрий Баринов не должен был играть в матче с «Акроном».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить