Польша откажет российским рапиристкам в случае подачи на визы для участия в Кубке мира

Польша откажет российским рапиристкам в случае подачи на визы для участия в этапе Кубка мира по фехтованию.

«На данный момент выдача виз с целью, указанной в электронном письме, приостановлена», — приводит ТАСС ответ представителя консульства на вопрос о том, есть ли сейчас у российских спортсменов возможность подать заявление на получение виз в польское консульство в Москве.

Этап Кубка мира по фехтованию в Познани является квалификационным турниром на Олимпийские игры 2024 года в Париже. Соревнования состоятся с 21 по 23 апреля.

10 марта стало известно, что конгресс FIE принял решение допустить российских и белорусских фехтовальщиков к международным соревнованиям.

Ранее тренер сборной Польши по гребле на байдарках Томаш Крык высказался об участии российских спортсменов на международных соревнованиях.