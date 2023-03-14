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Польша откажет российским рапиристкам в случае подачи на визы для участия в Кубке мира

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Польша откажет российским рапиристкам в случае подачи на визы для участия в этапе Кубка мира по фехтованию.
Польша откажет российским рапиристкам в случае подачи на визы для участия в Кубке мира
  • Gettyimages.ru
  • © ultramarinfoto

«На данный момент выдача виз с целью, указанной в электронном письме, приостановлена», — приводит ТАСС ответ представителя консульства на вопрос о том, есть ли сейчас у российских спортсменов возможность подать заявление на получение виз в польское консульство в Москве.

Этап Кубка мира по фехтованию в Познани является квалификационным турниром на Олимпийские игры 2024 года в Париже. Соревнования состоятся с 21 по 23 апреля.

10 марта стало известно, что конгресс FIE принял решение допустить российских и белорусских фехтовальщиков к международным соревнованиям.

Ранее тренер сборной Польши по гребле на байдарках Томаш Крык высказался об участии российских спортсменов на международных соревнованиях.

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