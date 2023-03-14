РФС разрешил «Химкам» зарегистрировать Коне вне трансферного окна
- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба организации.
Комитет по статусу игроков РФС удовлетворил заявление «Химок» о регистрации футболиста вне регистрационного периода при представлении в Российскую премьер-лигу (РПЛ) всех необходимых документов.
«Химки» пока официально не объявляли о трансфере игрока.
Подмосковный клуб с 13 очками находится на предпоследнем месте в турнирной таблице чемпионата России.
Ранее сообщалось, что инвестор «Химок» Туфан Садыгов высказался о поражении подмосковного клуба в матче с «Зенитом».