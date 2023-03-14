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РФС разрешил «Химкам» зарегистрировать Коне вне трансферного окна

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Российский футбольный союз (РФС) разрешил «Химкам» зарегистрировать футболиста Ибрагима Коне.
РФС разрешил «Химкам» зарегистрировать Коне вне трансферного окна
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба организации.

Комитет по статусу игроков РФС удовлетворил заявление «Химок» о регистрации футболиста вне регистрационного периода при представлении в Российскую премьер-лигу (РПЛ) всех необходимых документов.

«Химки» пока официально не объявляли о трансфере игрока.

Подмосковный клуб с 13 очками находится на предпоследнем месте в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее сообщалось, что инвестор «Химок» Туфан Садыгов высказался о поражении подмосковного клуба в матче с «Зенитом».

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