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Мельникова: зарубежные гимнастки пишут, что скучают, и спрашивают, когда нас допустят

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Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова рассказала, что зарубежные гимнастки интересуются, когда российские спортсмены вернутся на международные турниры.
Мельникова: зарубежные гимнастки пишут, что скучают, и спрашивают, когда нас допустят
  • РИА Новости
  • © Максим Богодвид

«Общение есть. Девочки пишут в соцсетях, что скучают, спрашивают — когда нас допустят, поедем ли мы на чемпионат Европы. Отношение осталось таким же, как и было. Все скучают и ждут нас.

Мне кажется, у любого здорового спортсмена в голове есть понимание необходимости конкуренции. Когда нет здоровой конкуренции и отдельных спортсменов убирают, соревнования становятся не совсем полноценными», — приводит слова Мельниковой «Матч ТВ».

3 марта исполком FIG продлил отстранение российских гимнастов от международных соревнований.

Решение принято на основании новой статьи устава FIG от 1 января 2023 года. Санкционные меры вступают в силу незамедлительно.

Ранее старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко высказала мнение, что отсутствие международных стартов сказывается на мотивации спортсменов.

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