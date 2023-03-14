Мельникова: зарубежные гимнастки пишут, что скучают, и спрашивают, когда нас допустят
- РИА Новости
- © Максим Богодвид
«Общение есть. Девочки пишут в соцсетях, что скучают, спрашивают — когда нас допустят, поедем ли мы на чемпионат Европы. Отношение осталось таким же, как и было. Все скучают и ждут нас.
Мне кажется, у любого здорового спортсмена в голове есть понимание необходимости конкуренции. Когда нет здоровой конкуренции и отдельных спортсменов убирают, соревнования становятся не совсем полноценными», — приводит слова Мельниковой «Матч ТВ».
3 марта исполком FIG продлил отстранение российских гимнастов от международных соревнований.
Решение принято на основании новой статьи устава FIG от 1 января 2023 года. Санкционные меры вступают в силу незамедлительно.
Ранее старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко высказала мнение, что отсутствие международных стартов сказывается на мотивации спортсменов.