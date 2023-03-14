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Бестемьянова — об информации о состоянии Костомарова: никто не скажет правды

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Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова высказалась по поводу состояния Романа Костомарова.
Бестемьянова — об информации о состоянии Костомарова: никто не скажет правды
  • РИА Новости
  • © Екатерина Чеснокова

«Каждое утро открываю сводки новостей. Я могла бы звонить его жене или Илье Авербуху, но я их не беспокою. Это трагическое стечение обстоятельств, жуткая ситуация. Одна вероятность из тысячи была, чтобы так всё сошлось.

Много ли в СМИ фейковой информации по состоянию его здоровья? Мне кажется, все врут. Впечатление, что информация в прессе вообще не соответствует действительности. Никто не скажет правды», — приводит слова Бестемьяновой kp.ru.

10 января Костомаров попал в реанимацию с пневмонией, а затем был переведён в больницу в Коммунарке, где ему начали проводить процедуру искусственного насыщения крови кислородом ЭКМО.

Сообщалось, что на фоне осложнений ему уже ампутировали части обеих стоп и несколько пальцев на руках.

Ранее сообщалось, что Костомарову грозит новая ампутация.

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