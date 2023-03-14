Орлов — о чемпионате CAFA: сборной России нужно подниматься в рейтинге ФИФА
- РИА Новости
«Будет турнир, ну и хорошо, хоть какое-то соревнование. Тем более что окна для матчей сборной у нас есть. Этот турнир — официальный, ФИФА его будет учитывать. Сборной России нужно подниматься в рейтинге ФИФА», — цитирует Орлова Sport24.
13 марта пресс-секретарь Федерации футбола Таджикистана Фаридун Салиев сообщил «Матч ТВ», что первый чемпионат Футбольной ассоциации Центральной Азии с участием российской сборной пройдёт с 9 по 21 июня.
Помимо россиян участие в турнире примут команды Афганистана, Ирана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
Ранее сообщалось, что жеребьёвка чемпионата Центральной Азии по футболу с участием сборной России намечена на май.