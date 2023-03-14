Президент ФШР отреагировал на победу Сараны на чемпионате Европы
- Gettyimages.ru
- © Erik Witsoe / EyeEm
«Победа Сараны на чемпионате Европы подвела черту под выступлениями российских спортсменов на этих соревнованиях. С 1 мая мы переходим под эгиду Азиатской шахматной федерации и уже отборочные турниры на Кубок мира будем играть там», — приводит слова Филатова «Матч ТВ».
Также он поздравил Алексея с победой, отметив, что тот «ровно прошёл всю дистанцию».
Сарана набрал 8,5 очка из 11. Столько же очков набрали представитель Румынии Кирилл Шевченко, который занял второе место, и бельгиец Даниэль Дарда, ставший третьим.
Россиянин опередил Шевченко и Дарду благодаря дополнительным показателям.
Сарана выступал на европейском первенстве под флагом Международной шахматной федерации (FIDE).
Ранее в Федерации шахмат России высказались об отъезде молодых шахматистов.