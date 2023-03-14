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Президент ФШР отреагировал на победу Сараны на чемпионате Европы

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Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов отреагировал на победу Алексея Сараны на чемпионате Европы по шахматам.
Президент ФШР отреагировал на победу Сараны на чемпионате Европы
  • Gettyimages.ru
  • © Erik Witsoe / EyeEm

«Победа Сараны на чемпионате Европы подвела черту под выступлениями российских спортсменов на этих соревнованиях. С 1 мая мы переходим под эгиду Азиатской шахматной федерации и уже отборочные турниры на Кубок мира будем играть там», — приводит слова Филатова «Матч ТВ».

Также он поздравил Алексея с победой, отметив, что тот «ровно прошёл всю дистанцию».

Сарана набрал 8,5 очка из 11. Столько же очков набрали представитель Румынии Кирилл Шевченко, который занял второе место, и бельгиец Даниэль Дарда, ставший третьим.

Россиянин опередил Шевченко и Дарду благодаря дополнительным показателям.

Сарана выступал на европейском первенстве под флагом Международной шахматной федерации (FIDE).

Ранее в Федерации шахмат России высказались об отъезде молодых шахматистов.

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