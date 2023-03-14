Президент ФШР отреагировал на победу Сараны на чемпионате Европы

Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов отреагировал на победу Алексея Сараны на чемпионате Европы по шахматам.

«Победа Сараны на чемпионате Европы подвела черту под выступлениями российских спортсменов на этих соревнованиях. С 1 мая мы переходим под эгиду Азиатской шахматной федерации и уже отборочные турниры на Кубок мира будем играть там», — приводит слова Филатова «Матч ТВ».

Также он поздравил Алексея с победой, отметив, что тот «ровно прошёл всю дистанцию».

Сарана набрал 8,5 очка из 11. Столько же очков набрали представитель Румынии Кирилл Шевченко, который занял второе место, и бельгиец Даниэль Дарда, ставший третьим.

Россиянин опередил Шевченко и Дарду благодаря дополнительным показателям.

Сарана выступал на европейском первенстве под флагом Международной шахматной федерации (FIDE).

Ранее в Федерации шахмат России высказались об отъезде молодых шахматистов.