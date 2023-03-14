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Кожевников — о назначении Жамнова в «Спартак»: не понимаю, почему он раньше отказывался

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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о назначении главного тренера сборной России по хоккею Алексея Жамнова на аналогичный пост в «Спартаке».
Кожевников — о назначении Жамнова в «Спартак»: не понимаю, почему он раньше отказывался
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Хорошо для «Спартака». Только я не понимаю, почему он раньше отказывался, но сейчас уговорили, и это здорово. Человек знает команду, проработал в ней, умеет разговаривать, со всеми общаться. Опыта ещё поднабрался в сборной. Хорошее начинание», — цитирует Кожевникова «Спорт-Экспресс».

14 марта Жамнов возглавил «Спартак». Как сообщает «Чемпионат», контракт со специалистом заключён на два сезона.

Соглашение Жамнова с национальной командой истекает в июне текущего года. Он возглавляет команду с сентября 2021 года. Под руководством специалиста российская сборная завоевала серебро на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

Ранее Жамнов высказался о своём назначении в столичный клуб.

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