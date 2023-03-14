Булыкин: уверен, «Локомотив» будет в первой десятке в таблице

Бывший нападающий сборной России и «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался об игре столичного клуба во второй части РПЛ.

«Локомотив» начинает радовать, команда потихоньку начинает двигаться вверх. Уже две победы в чемпионате есть, дальше будет только лучше. Команда не должна бороться за вылет. Уверен, «Локомотив» будет в первой десятке», — приводит слова Булыкина «РБ Спорт».

Встреча 19-го тура с участием столичного клуба и «Ахмата» проходила на «Ахмат-Арене» и завершилась со счётом 1:0. Единственный мяч в игре забил полузащитник Сергей Пиняев.

«Локомотив» набрал 19 очков и закрепился на 12-м месте в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» с 29 очками располагается на шестой строчке.

Ранее сообщалось, что Наумов считает, что «Локомотив» сможет побороться за место в топ-10 в сезоне-2022/23 РПЛ.