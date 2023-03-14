Кечинов — о турнире в Азии: у России нет других вариантов
- РИА Новости
«Что касается возможного участия сборной России на турнире в Азии, у нас нет других вариантов. Нужно цепляться за любой шанс. Прекрасная возможность поиграть с командами из Азиатской лиги. В нынешнее время это нормально», — цитирует Кечинова «Чемпионат».
13 марта пресс-секретарь Федерации футбола Таджикистана Фаридун Салиев сообщил «Матч ТВ», что первый чемпионат Футбольной ассоциации Центральной Азии с участием российской сборной пройдёт с 9 по 21 июня.
Помимо россиян участие в турнире примут команды Афганистана, Ирана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
Ранее Масалитин объяснил, чем может быть интересен турнир CAFA для сборной России по футболу.