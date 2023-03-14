Пике: я уверен, что «Барселона» не платила судьям

Бывший защитник «Барселоны» Жерар Пике высказался об обвинениях в адрес «Барселоны» по «делу Негрейры».

«Я уверен, что «Барселона» не платила судьям. Если вы хотите купить судью, то сделать это просто — дать ему чёрный конверт. Вы не обращаетесь к вице-президенту Технического комитета арбитров. В этом нет никакого смысла», — приводит слова Пике Sport.es.

10 марта прокуратура Барселоны предъявила обвинения бывшему президенту каталонского клуба Хосепу Марии Бартомеу, который обвиняется в выплатах Негрейре.

В СМИ сообщали, что сине-гранатовым грозят серьёзные санкции, вплоть до исключения из испанской Ла Лиги и отстранения от европейских кубков.

Ранее сообщалось, что налоговая служба Испании подключилась к расследованию «дела Негрейры» и «Барселоны».