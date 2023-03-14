Пике: я уверен, что «Барселона» не платила судьям
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- © Antonio Calanni
«Я уверен, что «Барселона» не платила судьям. Если вы хотите купить судью, то сделать это просто — дать ему чёрный конверт. Вы не обращаетесь к вице-президенту Технического комитета арбитров. В этом нет никакого смысла», — приводит слова Пике Sport.es.
10 марта прокуратура Барселоны предъявила обвинения бывшему президенту каталонского клуба Хосепу Марии Бартомеу, который обвиняется в выплатах Негрейре.
В СМИ сообщали, что сине-гранатовым грозят серьёзные санкции, вплоть до исключения из испанской Ла Лиги и отстранения от европейских кубков.
Ранее сообщалось, что налоговая служба Испании подключилась к расследованию «дела Негрейры» и «Барселоны».