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Пике: я уверен, что «Барселона» не платила судьям

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Бывший защитник «Барселоны» Жерар Пике высказался об обвинениях в адрес «Барселоны» по «делу Негрейры».
Пике: я уверен, что «Барселона» не платила судьям
  • AP
  • © Antonio Calanni

«Я уверен, что «Барселона» не платила судьям. Если вы хотите купить судью, то сделать это просто — дать ему чёрный конверт. Вы не обращаетесь к вице-президенту Технического комитета арбитров. В этом нет никакого смысла», — приводит слова Пике Sport.es.

10 марта прокуратура Барселоны предъявила обвинения бывшему президенту каталонского клуба Хосепу Марии Бартомеу, который обвиняется в выплатах Негрейре.

В СМИ сообщали, что сине-гранатовым грозят серьёзные санкции, вплоть до исключения из испанской Ла Лиги и отстранения от европейских кубков.

Ранее сообщалось, что налоговая служба Испании подключилась к расследованию «дела Негрейры» и «Барселоны».

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