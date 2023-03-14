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Туктамышева рассказала, планирует ли смотреть чемпионат мира по фигурному катанию

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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева ответила на вопрос, планирует ли она смотреть чемпионат мира по фигурному катанию в отсутствие россиян.
Туктамышева рассказала, планирует ли смотреть чемпионат мира по фигурному катанию
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Golubovich

«Планирую ли смотреть чемпионат мира? Да, планирую. Мне кажется, это будет интересно. За кого буду болеть? Хочу, чтобы все откатались хорошо. Кого-то конкретно выделить не могу», — цитирует Туктамышеву «Чемпионат».

Ближайшее мировое первенство пройдёт в японской Сайтаме с 20 по 26 марта. Российские спортсмены пропустят чемпионат мира из-за решения ISU.

Ранее Туктамышева рассказала, какое у неё есть экстремальное желание.

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