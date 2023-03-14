Туктамышева рассказала, планирует ли смотреть чемпионат мира по фигурному катанию
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«Планирую ли смотреть чемпионат мира? Да, планирую. Мне кажется, это будет интересно. За кого буду болеть? Хочу, чтобы все откатались хорошо. Кого-то конкретно выделить не могу», — цитирует Туктамышеву «Чемпионат».
Ближайшее мировое первенство пройдёт в японской Сайтаме с 20 по 26 марта. Российские спортсмены пропустят чемпионат мира из-за решения ISU.
Ранее Туктамышева рассказала, какое у неё есть экстремальное желание.