Фетисов считает, что ЦСКА показывает плохую игру в плей-офф КХЛ
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«ЦСКА плохо играет, не знаю, с чем это связано. Мы смотрели с легендами хоккея шестой матч серии по телевизору, и там после первого периода было понятно, что ЦСКА не выиграет. Была какая-то инертность, не хватало огонька, креатива, шла роботоподобная игра», — приводит слова Фетисова ТАСС.
Встреча в Череповце завершилась со счётом 3:0.
Голами отметились Даниил Пыленков, Александр Петунин и Никита Рожков.
Таким образом, счёт в серии стал 3:3. Следующий матч пройдёт 14 марта в Москве.
Ранее Фетисов призвал исключить Великобританию из олимпийского движения.