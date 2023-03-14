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Фетисов считает, что ЦСКА показывает плохую игру в плей-офф КХЛ

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Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказал мнение, что ЦСКА плохо играет в первом раунде плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с «Северсталью».
Фетисов считает, что ЦСКА показывает плохую игру в плей-офф КХЛ
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«ЦСКА плохо играет, не знаю, с чем это связано. Мы смотрели с легендами хоккея шестой матч серии по телевизору, и там после первого периода было понятно, что ЦСКА не выиграет. Была какая-то инертность, не хватало огонька, креатива, шла роботоподобная игра», — приводит слова Фетисова ТАСС.

Встреча в Череповце завершилась со счётом 3:0.

Голами отметились Даниил Пыленков, Александр Петунин и Никита Рожков.

Таким образом, счёт в серии стал 3:3. Следующий матч пройдёт 14 марта в Москве.

Ранее Фетисов призвал исключить Великобританию из олимпийского движения.

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