Косторная: тренера теперь воспринимаю как помощника

Чемпионка Европы в женском одиночном катании Алёна Косторная рассказала о своём отношении к тренерам.

«Сейчас я тренера воспринимаю больше как помощника, человека, который хочет, чтобы я стала лучше, добилась результата. Это моё дело, слушать его или не слушать. А раньше? Как человека, который будет стоять надо мной с палкой», — цитирует Косторную Lenta.ru.

16 января тренер Елена Буянова сообщила, что завершила работу с Косторной из-за её желания выступать в парном катании. Фигуристка катается в паре с Георгием Куницей под руководством Сергея Рослякова.

Ранее сообщалось, что Косторная не выступит на турнире по шоу-программам.