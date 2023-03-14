Косторная: тренера теперь воспринимаю как помощника
- globallookpress.com
- © Maksim Konstantinov
«Сейчас я тренера воспринимаю больше как помощника, человека, который хочет, чтобы я стала лучше, добилась результата. Это моё дело, слушать его или не слушать. А раньше? Как человека, который будет стоять надо мной с палкой», — цитирует Косторную Lenta.ru.
16 января тренер Елена Буянова сообщила, что завершила работу с Косторной из-за её желания выступать в парном катании. Фигуристка катается в паре с Георгием Куницей под руководством Сергея Рослякова.
Ранее сообщалось, что Косторная не выступит на турнире по шоу-программам.