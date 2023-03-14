Глушаков обратился к Промесу, назвавшему его учителем в банном деле

Полузащитник «Пари Нижний Новгород» Денис Глушаков обратился к нападающему «Спартака» Квинси Промесу.

«Мой брат, Промес. Рад, что тебе понравилось моё парение и ты продолжаешь не нарушать традицию. Ты сказал, что уже русский, вижу, что ты становишься им всё больше и больше и любишь баню», — сказал Глушаков на своём Telegram-канале.

Промес признался, что любит баню. Он также рассказал, что париться его научил именно Глушаков. Футболисты вместе выступали в «Спартаке» с 2014 по 2018 год. В составе команды игроки стали чемпионами России в сезоне-2016/17.

Ранее Глушаков высказался о судействе в матче «Ростов» — «Пари НН».