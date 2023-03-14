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Стало известно, почему Иванюженкова могли заподозрить в причастности к убийству

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Стало известно, почему нападающего «Сочи» Артёма Иванюженкова заподозрили в причастности к убийству в Подольске.
Стало известно, почему Иванюженкова могли заподозрить в причастности к убийству
  • globallookpress.com
  • © Daniel Felipe Kutepov

По информации Telegram-канала SHOT, путаница произошла из-за показаний свидетеля, который находился в состоянии алкогольного опьянения и заявил, что видел сына депутата. Отмечается также, что полиция в ту ночь общалась со старшим братом спортсмена — Антоном.

В Подольске уже задержали подозреваемого в убийстве мужчины в гриль-баре. 

По данным следствия, 24-летний местный житель получил ножевое ранение в кафе в ходе конфликта, возникшего между посетителями заведения. В воскресенье, 12 марта, он скончался в больнице.

Ранее Иванюженков записал видеообращение из Сочи и опроверг обвинения в убийстве.

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