Стало известно, почему Иванюженкова могли заподозрить в причастности к убийству
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По информации Telegram-канала SHOT, путаница произошла из-за показаний свидетеля, который находился в состоянии алкогольного опьянения и заявил, что видел сына депутата. Отмечается также, что полиция в ту ночь общалась со старшим братом спортсмена — Антоном.
В Подольске уже задержали подозреваемого в убийстве мужчины в гриль-баре.
По данным следствия, 24-летний местный житель получил ножевое ранение в кафе в ходе конфликта, возникшего между посетителями заведения. В воскресенье, 12 марта, он скончался в больнице.
Ранее Иванюженков записал видеообращение из Сочи и опроверг обвинения в убийстве.