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Орещук — о гонке бомбардиров РПЛ: ставлю на Промеса

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Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук высказался о бомбардирской гонке в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Орещук — о гонке бомбардиров РПЛ: ставлю на Промеса
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Ставлю на Промеса. Он, в отличие от Малкома, штатный пенальтист, к тому же чаще оказывается у чужих ворот. Малком больше играет на команду. При атаке соперника опускается глубже в полузащиту», — цитирует Орещука «Спорт-Экспресс».

Нападающий «Зенита» Малком и форвард «Спартака» Промес возглавляют список лучших бомбардиров чемпионата, забив по 16 мячей в сезоне-2022/23. Следом идёт Владимир Писарский — 14 голов.

Ранее сообщалось, что Малком — лучший бомбардир в нынешнем составе «Зенита».

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