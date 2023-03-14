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AS: Рауль может сменить Анчелотти на посту главного тренера «Реала»

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Бывший нападающий «Реала» Рауль Гонсалес может сменить Карло Анчелотти на посту главного тренера команды.

По информации AS, работа испанца на посту главного тренера «Реала Кастильи» вызвала интерес у клубов из АПЛ, Германии, а также «Реала». Отмечается, что Рауль является альтернативой Анчелотти. Его контракт с «Реалом» истекает в 2024 году.

После 25 туров испанской Ла Лиги «Реал» набрал 56 очка и занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующей каталонской «Барселоны» на девять очков.

Ранее сообщалось, что Анчелотти покинет «Реал», если команда не выиграет трофеев в этом сезоне.

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