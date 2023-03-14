AS: Рауль может сменить Анчелотти на посту главного тренера «Реала»

Бывший нападающий «Реала» Рауль Гонсалес может сменить Карло Анчелотти на посту главного тренера команды.

По информации AS, работа испанца на посту главного тренера «Реала Кастильи» вызвала интерес у клубов из АПЛ, Германии, а также «Реала». Отмечается, что Рауль является альтернативой Анчелотти. Его контракт с «Реалом» истекает в 2024 году.

После 25 туров испанской Ла Лиги «Реал» набрал 56 очка и занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующей каталонской «Барселоны» на девять очков.

Ранее сообщалось, что Анчелотти покинет «Реал», если команда не выиграет трофеев в этом сезоне.