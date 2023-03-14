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Феррарезе: Миранчук — лидер «Торино», очень важный игрок в сложной модели Юрича

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Бывший футболист «Торино» Клаудио Феррарезе высказался об игре российского полузащитника Алексея Миранчука в итальянском клубе.

«Мне очень нравится, как играет Миранчук. Я считаю, что он лидер «Торино», очень важный игрок в сложной модели Ивана Юрича», — приводит слова Феррарезе «Евро-Футбол.Ру».

По его словам, клубу нужно сделать всё возможное, чтобы сохранить российского полузащитника.

По информации СМИ, «Торино» может выкупить права на Миранчука у «Аталанты» за €12 млн.

Хавбек сборной России в 20 матчах чемпионата Италии забил четыре мяча и отдал пять голевых передач.

Ранее агент Миранчука рассказал, что между «Торино» и «Аталантой» ведутся переговоры о трансфере футболиста.

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