Источник: судья матча «Ростов» — «Пари НН» Фролов отстранён до конца сезона
Как сообщает журналист Иван Карпов в Telegram-канале, Фролов получил за судейство в прошедшем матче предельно низкую оценку — 6,4 балла. При этом в РФС готовы предоставить Фролову ещё один шанс в следующем сезоне.
Подопечные Валерия Карпина вырвали победу у «Пари НН» в рамках 19-го тура чемпионата России по футболу. Встреча на стадионе «Ростов» завершилась со счётом 2:1.
В составе хозяев счёт открыл Андрей Лангович на 55-й минуте. В компенсированное время пенальти реализовал Максим Осипенко. За гостей гол забил Тимур Сулейманов на 64-й минуте.
Таким образом, «Ростов» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 38 очков. «Пари НН» — 13-е (19).
Ранее Полоз заявил, что не получал от «Ростова» предложения по новому контракту.