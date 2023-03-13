Садыгов — о поражении «Химок» в матче с «Зенитом»: немного не хватило

Инвестор подмосковных «Химок» Туфан Садыгов высказался о поражении подмосковного клуба в матче с «Зенитом».

«В целом неплохо сыграли с «Зенитом». С виду «Химкам» немного не хватило», — приводит слова Садыгова «Матч ТВ».

Встреча проходила на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 3:2.

В составе хозяев дубль оформил нападающий Малком. Победный гол на счету хавбека Густаво Мантуана.

У гостей два мяча забил полузащитник Бутта Магомедов.

Таким образом, «Зенит» набрал 48 очков и закрепился на первом месте в турнирной таблице. «Химки» с 13 очками остались на предпоследней, 15-й строчке.

Ранее бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран заявил, что скоро вернётся в Российскую премьер-лигу.