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Камоцци считает, что Сперцян способен заиграть в «Милане»

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Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировал информацию об интересе «Милана» к полузащитнику «Краснодара» и сборной Армении Эдуарду Сперцяну.
Камоцци считает, что Сперцян способен заиграть в «Милане»
  • РИА Новости

«Эдуард — очень талантливый футболист, он способен заиграть в большом клубе. «Милан»? Почему бы и нет. Некоторые итальянские клубы спрашивали у меня о нём», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 22-летний армянин провёл 25 матчей за «Краснодар» во всех турнирах, забил 11 мячей и отдал восемь результативных передач. Контракт полузащитника с краснодарским клубом рассчитан до 2026 года.

Ранее в «Милане» опровергли информацию об интересе к Сперцяну.

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