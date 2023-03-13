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Экс-защитник сборной России по футболу Новосельцев объявил о завершении карьеры

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Бывший защитник сборной России и «Ростова» Иван Новосельцев принял решение завершить спортивную карьеру.
Экс-защитник сборной России по футболу Новосельцев объявил о завершении карьеры
  • РИА Новости
  • © Виталий Тимкив

«Объявляю о завершении профессиональной карьеры футболиста. Хочу поблагодарить всех, кто разделял со мной мгновения этого чудесного вида спорта, всех, кто был со мной на протяжении футбольного пути, партнёров по команде, тренеров, которые многому научили, и всех, кто был причастен к моему становлению», — написал Новосельцев в социальных сетях.

31-летний защитник провёл за карьеру 192 матча во всех турнирах. Новосельцев выступал за «Торпедо», «Ростов», «Зенит», «Арсенал Тула», «Анжи», «Сочи». Он забил шесть мячей и отдал пять результативных передач.

Ранее отец Кузяева прокомментировал слухи об интересе к игроку со стороны турецких клубов.

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