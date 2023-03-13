СЭ: Жамнов может возглавить ХК «Спартак»
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Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Напомним, что Борис Миронов 10 ноября был уволен с поста главного тренера московского «Спартака». Команду возглавил Игорь Гришин, который ушёл в отставку 5 февраля. Исполняющим обязанности главного тренера был Алексей Заварухин.
Соглашение специалиста с национальной командой истекает в июне текущего года. Он возглавляет команду с сентября 2021 года. С Жамновым российская сборная завоевала серебро на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.
Ранее Жамнов высказался о возможном возвращении сборной России по хоккею на ЧМ-2024.